Confira programação da mostra cultural gratuita voltada para idosos

Programação mistura arte, afeto e os sabores da culinária mineira

23/09/2025 13:00

Público poderá desfrutar dois dias de atividades gratuitas
Público poderá desfrutar dois dias de atividades gratuitas crédito: Imagem: Igor Cerqueira/Divulgação

Nos dias 26 e 27 de setembro, Sabará será palco da segunda edição do Café das Três, uma mostra cultural gratuita dedicada à valorização da terceira idade. O evento acontece na sexta-feira (26), no Sobrilá Cia de Teatro, no Centro, e no sábado (27), no Rancho da Cultura, no bairro Pompéu, sempre das 15h às 18h.

Com uma programação que mistura arte, afeto e os sabores da culinária mineira, o projeto busca resgatar memórias, fortalecer vínculos comunitários e dar protagonismo às pessoas idosas da cidade.

Entre as atrações, estão a intervenção teatral de máscaras expressivas com o Grupo Confesso, a narração de histórias e oficinas conduzidas pela atriz e recreadora sênior Sheila Oliva, e a contação de histórias com Mário Alves. O público também poderá participar de oficinas de memória e dança. Para encerrar, um café coletivo reúne participantes em torno de quitutes e prosa boa, reforçando a tradição da mesa mineira como espaço de convivência.

“O nosso objetivo é democratizar o acesso da pessoa idosa a atividades culturais e de lazer, mas também dar a elas o protagonismo, reconhecendo suas trajetórias e saberes como parte fundamental da identidade de Sabará”, afirma Tatiane Reis, co-idealizadora do projeto ao lado de Guilherme Colina.

A iniciativa é uma realização da A Mais Produtora, Grupo Confesso, Teatro de Pesquisa e Governo Federal, com apoio do Sobrilá Cia de Teatro, Rancho da Cultura, Teatro da Cidade e Governo de Minas. O projeto está inscrito no edital PNAB 11/2024, realizado com recursos da Política Nacional de Fomento à Cultura Aldir Blanc.

Serviço:
Café das Três em Sabará

Datas e locais:
26 de setembro (sexta-feira)
Sobrilá Cia de Teatro (Rua Floriano Peixoto Viterbo, 27, Centro)

27 de setembro (sábado)
Rancho da Cultura (Rua José Vaz Pedrosa, 230, Pompéu),

Horário: das 15h às 18h

Programação
15h - Contação de histórias com Mário Alves
15h30 - Oficina de memória e roda de conversa com Sheila Oliva
16h30 - Intervenção teatral de Máscaras Expressivas com Grupo Confesso
17h - Oficina de Dança com Sheila Oliva
17h30 - Mesa de Café

Ingressos podem ser retirados com antecedência pelo Sympla (Sobrilá Cia de Teatro ou Rancho da Cultura). Também é possível retirar o ingresso no dia do evento, em cada local, uma hora antes.

