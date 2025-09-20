Assine
EVENTOS

Espaço Entre Trilhas celebra um ano com programação cultural gratuita

Programação reúne atividades para todas as idades

Redação
Redação
Repórter
20/09/2025 07:00 - atualizado em 22/09/2025 15:33

Programação inclui a exibição do curta-metragem
Programação inclui a exibição do curta-metragem crédito: Imagem: Divulgação

O Espaço Gastronômico e Cultural Entre Trilhas, localizado no bairro Pompéu, em Sabará, completa um ano de atividades e prepara uma grande festa para marcar a data. Nos dias 20 e 21 de setembro, o público poderá conferir o evento “O Tempo Voa e o Entre Trilhas Vai Atrás”, que reúne música, cinema, caminhadas, pedalada infantil e feira de artesanato, tudo com entrada gratuita.

A programação começa no sábado (20) com uma caminhada de 7 km pelas ruas do bairro, passando por pontos históricos e naturais da região. Durante o dia, o espaço recebe apresentações musicais de artistas de Belo Horizonte e Sabará, além da exibição do curta-metragem “Saci – O Embaixador da Mata”, dirigido pelo produtor audiovisual Maurício PC.

No domingo (21), a festa continua com a Pedalada Kids, que percorre a Rota do Ferro até o primeiro túnel, além de feira, discotecagem e um show infantil com o grupo Cantarolê, encerrando a programação.

Localizado em meio à natureza e ao patrimônio histórico da Rota do Ferro, o Entre Trilhas se consolidou ao longo do último ano como um espaço de encontro, gastronomia, música e ecoturismo. Com palco para shows, bar, loja de produtos regionais e ambientes abertos, o espaço é hoje um ponto de referência cultural em Sabará.

PROGRAMAÇÃO

Sábado – 20/09

10h00 – Concentração da Caminhada

10h30 – Abertura das barracas de artesanato e plantas

11h00 – Saída da Caminhada – Percurso: Ruas do Bairro Pompéu, Igreja Santo Antônio, Volta da Poeira, Pomar, Guiabá, Rota do Ferro (ida e volta – 7 km)

14h00 – Chegada da Caminhada

14h40 – Show: O Melda (BH)

16h00 – Show: Lu Mosqueira (Sabará)

17h40 – Exibição do filme “Saci – O Embaixador da Mata”, direção Maurício PC

18h30 – Show: O Abelha & Banda Ilusão Sonora (BH)

20h00 – Show: Orquestra Mineira de Brega (BH) – Encerramento da noite

Domingo – 21/09

08h30 – Concentração da Pedalada Kids

09h30 – Saída da Pedalada Kids – Percurso: Rota do Ferro até o primeiro túnel (13 km – ida e volta)

10h00 – Abertura das barracas de artesanato e plantas

13h00 – Show Infantil: Grupo Cantarolê
15h - Discotecagem especial
18h - encerramento

