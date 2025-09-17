Assine
HONRARIA

Prefeito de Sabará é agraciado com a Ordem do Mérito Legislativo

Solenidade ocorreu nessa terça-feira (16), em Belo Horizonte

Redação
Redação
Repórter
17/09/2025 14:59

Prefeito Sargento Rodolfo
Prefeito Sargento Rodolfo crédito: Imagem: Instagram/Reprodução

O prefeito de Sabará, Sargento Rodolfo, recebeu uma das maiores honrarias concedidas pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais: a Ordem do Mérito Legislativo, no grau Mérito Especial. A solenidade ocorreu nessa terça-feira (16), no Grande Teatro do Palácio das Artes, em Belo Horizonte.

m suas redes sociais, o prefeito destacou a importância do reconhecimento. "Essa conquista não é só minha. Ela é de cada Sabarense que acreditou no nosso trabalho e confiou a mim a missão de cuidar da nossa amada cidade. Seguimos firmes, com responsabilidade, compromisso e amor por Sabará!", escreveu.

Criada em 1982, a honraria é concedida a pessoas que se destacam pelo trabalho em prol da sociedade e pela contribuição significativa para o desenvolvimento do Estado. 

