Prefeito de Sabará é agraciado com a Ordem do Mérito Legislativo

O prefeito de Sabará, Sargento Rodolfo, recebeu uma das maiores honrarias concedidas pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais: a Ordem do Mérito Legislativo, no grau Mérito Especial. A solenidade ocorreu nessa terça-feira (16), no Grande Teatro do Palácio das Artes, em Belo Horizonte.

m suas redes sociais, o prefeito destacou a importância do reconhecimento. "Essa conquista não é só minha. Ela é de cada Sabarense que acreditou no nosso trabalho e confiou a mim a missão de cuidar da nossa amada cidade. Seguimos firmes, com responsabilidade, compromisso e amor por Sabará!", escreveu.

Criada em 1982, a honraria é concedida a pessoas que se destacam pelo trabalho em prol da sociedade e pela contribuição significativa para o desenvolvimento do Estado.