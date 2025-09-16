Evento promove oficinas, contação de histórias e muita arte para idosos

Com trajetória nas principais redações de Belo Horizonte, como TV Band Minas e Portal BHAZ, além de experiência em assessoria política, Amanda Serrano colabora com o projeto de Cidades do jornal Estado de Minas, onde também já atuou no caderno de saúde Be

Entre os dias 16 e 17 de setembro, Sabará vai receber o "Café das Três", um evento com uma programação pensada especialmente para pessoas idosas.

A iniciativa promove uma tarde focada em pessoas da terceira idade com oficinas, contação de histórias e muita arte acompanhada daquele café quentinho de mineiro.

Entre as atrações e atividades estão:

Teatro de máscaras;

Oficina de memória;

Oficina de dança;

Bate-papo;

Narração de história;

Música;

Mesa de café.

No sábado (26), o evento será realizado na Sobrilá Cia de Teatro, na rua Floriano Peixoto Viterbo, 27, no Centro. Já no domingo (27), a programação toma conta do Rancho da Cultura, na rua José Vaz Pedrosa, 230, no bairro Pompéu. Em ambos os dias, as atividades acontecerão das 15h às 18h.

A entrada é gratuita, com retirada de ingresso pelo Sympla ou no local do evento com uma hora de antecedência.

O Café das Três é uma realização da A Mais Produtora, Grupo Confesso, Teatro de Pesquisa e Governo Federal.