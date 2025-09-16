Assine
INCLUSÃO

Evento promove oficinas, contação de histórias e muita arte para idosos

"Café das Três" promove uma tarde focada em pessoas da terceira idade

Amanda Serrano
Amanda Serrano
Repórter
Com trajetória nas principais redações de Belo Horizonte, como TV Band Minas e Portal BHAZ, além de experiência em assessoria política, Amanda Serrano colabora com o projeto de Cidades do jornal Estado de Minas, onde também já atuou no caderno de saúde Be
16/09/2025 19:08

Evento terá várias atividades para pessoas idosas
Evento terá várias atividades para pessoas idosas crédito: Imagem: Freepik/Reprodução

Entre os dias 16 e 17 de setembro, Sabará vai receber o "Café das Três", um evento com uma programação pensada especialmente para pessoas idosas. 

A iniciativa promove uma tarde focada em pessoas da terceira idade com oficinas, contação de histórias e muita arte acompanhada daquele café quentinho de mineiro.

Entre as atrações e atividades estão:

  • Teatro de máscaras;
  • Oficina de memória;
  • Oficina de dança;
  • Bate-papo;
  • Narração de história;
  • Música;
  • Mesa de café.

No sábado (26), o evento será realizado na Sobrilá Cia de Teatro, na rua Floriano Peixoto Viterbo, 27, no Centro. Já no domingo (27), a programação toma conta do Rancho da Cultura, na rua José Vaz Pedrosa, 230, no bairro Pompéu. Em ambos os dias, as atividades acontecerão das 15h às 18h.

A entrada é gratuita, com retirada de ingresso pelo Sympla ou no local do evento com uma hora de antecedência. 

O Café das Três é uma realização da A Mais Produtora, Grupo Confesso, Teatro de Pesquisa e Governo Federal.

