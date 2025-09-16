Evento promove oficinas, contação de histórias e muita arte para idosos
"Café das Três" promove uma tarde focada em pessoas da terceira idade
Entre os dias 16 e 17 de setembro, Sabará vai receber o "Café das Três", um evento com uma programação pensada especialmente para pessoas idosas.
A iniciativa promove uma tarde focada em pessoas da terceira idade com oficinas, contação de histórias e muita arte acompanhada daquele café quentinho de mineiro.
Entre as atrações e atividades estão:
- Teatro de máscaras;
- Oficina de memória;
- Oficina de dança;
- Bate-papo;
- Narração de história;
- Música;
- Mesa de café.
No sábado (26), o evento será realizado na Sobrilá Cia de Teatro, na rua Floriano Peixoto Viterbo, 27, no Centro. Já no domingo (27), a programação toma conta do Rancho da Cultura, na rua José Vaz Pedrosa, 230, no bairro Pompéu. Em ambos os dias, as atividades acontecerão das 15h às 18h.
A entrada é gratuita, com retirada de ingresso pelo Sympla ou no local do evento com uma hora de antecedência.
O Café das Três é uma realização da A Mais Produtora, Grupo Confesso, Teatro de Pesquisa e Governo Federal.