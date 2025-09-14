Sabará abre certificação para diretores e vice-diretores escolares

A Prefeitura de Sabará, por meio da Secretaria Municipal de Educação, publicou o Edital nº 02/2025, que regulamenta o processo de certificação para os cargos de diretor e vice-diretor das unidades de ensino do município. A medida, divulgada no site da prefeitura e também nas redes sociais do prefeito Sargento Rodolfo, cumpre uma promessa de campanha da atual gestão.

As inscrições poderão ser feitas entre os dias 17 e 23 de setembro de 2025. A prova objetiva está marcada para 5 de outubro, com taxa de inscrição de R$ 60. O resultado final está previsto para o dia 24 do mesmo mês.

A secretária de Educação, Jenifer Lourenço Borges Vieira, destacou a importância do processo. "Esse é um feito muito importante para a educação de Sabará. A certificação trará maior preparo e qualificação para os candidatos e, após essa etapa, teremos as eleições. Em seguida, as chapas eleitas passarão por cursos preparatórios que fortalecerão ainda mais a gestão escolar", explicou.

Já a subsecretária de Educação, Bárbara Fulgêncio, ressaltou a relevância da participação da comunidade. "Trata-se de uma oportunidade histórica, que garante à comunidade a participação ativa na escolha dos gestores das escolas. É um passo fundamental para consolidar a educação democrática em nosso município", afirmou.



