Sabará vai oferecer exames de mamografia durante o ano todo, diz prefeito

Sabará deu mais um passo importante para a saúde das mulheres. Agora, a cidade vai oferecer exames de mamografia durante o ano todo. A novidade foi anunciada pelo prefeito Sargento Rodolfo através das redes sociais.

A ação integra o programa “Sabará Também é Rosa”. De acordo com a prefeitura, mais de 500 mulheres já se inscreveram para realizar o exame, e todas serão contatadas para receber as orientações sobre o agendamento.

Mas quem não conseguiu se cadastrar não precisa se preocupar: basta procurar a unidade de saúde mais próxima para marcar a mamografia. O projeto é voltado a mulheres com mais de 40 anos.

"A partir de agora, na nossa gestão, é mamografia o ano inteiro pra você se prevenir", destacou Rodolfo.