Sabará terá mutirão de exames gratuitos a partir desta segunda

A partir desta segunda-feira (8), moradores de Sabará terão acesso gratuito a exames e atendimentos de saúde oferecidos pela Carreta da Família, iniciativa do Instituto de Oncologia Santa Casa BH. A unidade móvel ficará na Avenida Albert Scharle, 222, bairro Paciência, até sexta-feira (12), funcionando das 8h às 18h.

Equipada com mamógrafo, raio-x e dermatoscópio, a carreta foi projetada para levar tecnologia de ponta e atendimento especializado a cidades com acesso limitado a serviços oncológicos. Em Sabará, a população poderá contar com uma equipe formada por médicos, enfermeiros, técnicos de radiologia e outros profissionais da saúde.

ara a gerente do Instituto de Oncologia Santa Casa BH, Sara Oliveira, a presença da unidade em cidades como Sabará reforça o papel social da instituição. "Levar saúde de qualidade a quem mais precisa é um passo essencial para a construção de uma sociedade mais justa e solidária, e essa é justamente a missão da Santa Casa BH: levar saúde de ponta para todos", afirmou.

O projeto é fruto de uma parceria entre o Instituto de Oncologia Santa Casa BH e a Casa de Acolhida Padre Eustáquio (Cape), com apoio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e de empresas privadas. O objetivo é ampliar o alcance da prevenção e do diagnóstico precoce.