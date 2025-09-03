Assine
Iggor Cavalera faz show experimental em Sabará na próxima quarta

Apresentação do baterista, ex-Sepultura abre a mostra Assombro

03/09/2025 17:33

Músico Iggor Cavalera
Músico Iggor Cavalera crédito: Imagem: Felipe Pagani/Divulgação

O Teatro Municipal de Sabará, um dos mais antigos do Brasil, recebe no próximo dia 10 de setembro, quarta-feira, uma apresentação rara no país do baterista Iggor Cavalera, conhecido mundialmente por sua trajetória no Sepultura e em diversos projetos musicais. O músico é o primeiro nome da mostra Assombro, iniciativa dedicada à música experimental.

Criado pela Secretaria de Cultura de Sabará em parceria com a Associação Reverbera e o festival Novas Frequências, o evento pretende aproximar a cidade histórica das novas linguagens sonoras. Os ingressos custam a partir de R$ 35 e estão disponíveis pelo Sympla.

Além da ligação histórica com o metal, Iggor hoje se dedica a trabalhos que transitam pela música de vanguarda, explorando misturas sonoras e performances fora do convencional. Ele também integra projetos como Cavalera Conspiracy, Soulwax, Petbrick e Mixhell, este último formado com sua esposa, Laima Leyton.

A apresentação em Sabará será a única de Iggor Cavalera fora do estado de São Paulo neste ano, o que reforça o caráter inédito da mostra.

Serviço

  • Data: 10 de setembro (quarta-feira)

  • Local: Teatro Municipal de Sabará (MG)

  • Atração: Iggor Cavalera (trabalho solo experimental)

  • Ingressos: a partir de R$ 35

  • Venda: sympla.com.br/assombro

