Sabará fortalece educação infantil em agenda com autoridades nacionais

A Prefeitura de Sabará, por meio da Secretaria Municipal de Educação, reuniu-se nesta quinta-feira (28), no segundo dia do Encontro Nacional pela Primeira Infância, com autoridades nacionais e estaduais para tratar de políticas públicas voltadas à primeira infância. A secretária municipal de Educação, Jenifer Lourenço, e a subsecretária Bárbara Fulgêncio participaram da agenda.

As gestoras se encontraram com o ministro da Educação, Camilo Santana, que confirmou sua presença em Sabará para a inauguração da nova creche municipal. “É uma alegria imensa ver que Sabará está no radar das políticas públicas nacionais para a infância. Estamos comprometidos em garantir às nossas crianças um futuro de qualidade, com acesso à educação e a espaços que favoreçam seu desenvolvimento integral”, destacou Jenifer Lourenço.

O ministro ressaltou a relevância da articulação entre União, estados e municípios: “Novas ações e políticas públicas estão sendo construídas para fortalecer a educação no país, e é fundamental contar com municípios e estados aliados nesse compromisso”.

As representantes do município também se reuniram com o conselheiro Durval Ângelo, presidente do Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCE-MG), e com o prefeito de Nova Lima, João Marcelo Dieguez (Cidadania), reforçando a importância da colaboração entre gestores locais e órgãos estaduais e federais. Segundo Durval Ângelo, “essa articulação reafirma o papel fundamental dos gestores locais no avanço das políticas públicas da primeira infância”.

Para a secretária Jenifer, encontros como esse são estratégicos para ampliar conquistas: “Esse diálogo entre União, estados e municípios é essencial para fortalecer a educação infantil e assegurar que cada criança tenha acesso a direitos básicos desde os primeiros anos de vida”.