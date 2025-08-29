Festa Literária de Sabará tem programação plural; confira

Até este domingo (31), Sabará recebe a 11ª edição da Festa Literária de Sabará (FLIS), com uma programação gratuita e diversa, voltada para todas as idades, que ocupará diferentes espaços da cidade.

O evento reúne escritores consagrados e novos talentos, editoras independentes, artistas locais e leitores, promovendo lançamentos de livros, mesas de debate, oficinas, saraus, sessões de autógrafos, contação de histórias e apresentações musicais.

De acordo com a prefeitura, um dos destaques será o Lançamento Coletivo de Livros na Casa Borba Gato, com 13 autores participantes, entre eles Bernardo Lopes, Célio Macedo, Djalma Santiago, Gardênia Pereira, Geter Von Randow, Gilda Cosenza, Jedean do Carmo, Joice Gomes, José Eustáquio Evangelista, Massuelen Cristina, Mirtes Chagas, Olegário Alfredo e Tulíola Lima. A iniciativa valoriza a produção literária local e reforça a leitura como ferramenta de transformação social.

A programação também inclui atividades na Borrachalioteca, biblioteca comunitária do bairro Caieira, fundada em 2002 e com mais de 10 mil livros. Reconhecida nacionalmente, a Borrachalioteca é referência de resistência cultural e democratização do acesso à leitura.

Além das palavras escritas, a festa abre espaço para outras linguagens artísticas, como apresentações musicais, narração de histórias, oficinas de charges e tirinhas, cirandas e espetáculos culturais.

Para o prefeito Sargento Rodolfo, a FLIS reafirma o papel de Sabará como cidade que respira cultura: “Estamos muito orgulhosos de realizar mais uma edição da Festa Literária de Sabará, que já faz parte da identidade da nossa cidade. A leitura transforma vidas, abre portas e fortalece nossa cidadania. Este evento celebra nossos escritores, valoriza nossos artistas e leva o livro para mais perto da população. É um convite para todos os sabarenses ocuparem os espaços da cidade e se encantarem com a força da cultura”.

“Nosso objetivo é aproximar a literatura das pessoas, estimular novos leitores e celebrar o livro como um bem cultural essencial, além de comemorar com a cidade nesses quatro dias a efervescência cultural da Borrachalioteca”, afirma Túlio Damascena, responsável pela curadoria do evento.

Programação – FLIS 2025

29 de agosto (sexta-feira)

Borrachalioteca

8h30: Conferência de abertura com Dan Oliver

9h30: Palestra “Outros Olhares, Novas Leituras – o universo da literatura infantil” com Lu Flores

13h30: Bate-papo com Delba Menezes e Darsoni Caligiorne – mediação: Bernardo Lopes

15h: Bate-papo com Cida Pereira – mediação: Dalva Maria Soares

19h30: Bate-papo com Ana Elisa Ribeiro – mediação: Ricardo Quaresma

30 de agosto (sábado)

Borrachalioteca

9h30: Oficina de charge com Quinho

Casa Borba Gato

15h: Lançamento do livro “Imagens Textuais de Sabará”

Apresentação musical com Lu Mosqueira

Rua Dom Pedro II (em frente ao nº 200)

18h15: Conjunto Orapranois

20h45: Sociedade Musical Santa Cecília

31 de agosto (domingo)

Praça Santa Rita