Sabará participa de encontro nacional sobre a Primeira Infância em BH

Sabará marcou presença no II Encontro Nacional sobre Auditoria e Políticas para a Primeira Infância (ENAPI), realizado entre os dias 27 e 29 de agosto, em Belo Horizonte. O evento, promovido pelo Instituto Rui Barbosa (IRB) e pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCEMG), reuniu representantes de Tribunais de Contas, órgãos de justiça, UNICEF e gestores municipais no MINASCENTRO.

A cidade participou de forma intersetorial, com representantes das secretarias de Desenvolvimento Social, Educação e Saúde. Entre os presentes, estiveram a secretária de Educação, Jenifer Lourenço Borges Vieira, a secretária adjunta, Bárbara Fulgêncio, e Eduardo Serrano, da HMN Consultoria.

Para Jenifer, o encontro é fundamental para que Sabará fortaleça as ações voltadas à infância: "A Primeira Infância é um momento decisivo na vida das crianças, em que cada ação realizada tem impacto direto no seu desenvolvimento integral e no futuro da nossa so Secretária adjunta de educação, Bárbara Fulgêncio, e Eduardo Serrano, da HMN Consultoria, falam sobre a importância da participação de Sabará Arquivo pessoal ciedade".

Ela também ressaltou a importância do trabalho conjunto entre diferentes áreas. "Saúde, educação e assistência social precisam caminhar juntas para garantir condições reais de crescimento, proteção e aprendizagem às nossas crianças", disse.

Já Eduardo Serrano, da HMN Consultoria, destacou o papel do evento como espaço de aprendizado e de construção coletiva. "Estar presente nesse encontro é uma chance de mostrar que Sabará está atenta às demandas da Primeira Infância e comprometida em construir políticas públicas que realmente façam diferença na vida das crianças”, afirmou.

No encerramento, a pedagoga e secretária adjunta de Educação, Bárbara Fulgêncio, reforçou a importância de olhar com atenção para os primeiros anos de vida. "A primeira infância é a fase mais determinante da vida. É nesse período, em que o cérebro se desenvolve com mais intensidade, que as experiências de cuidado, proteção, afeto e aprendizagem deixam marcas profundas".

Ela destacou ainda que investir nesse momento é garantir bases sólidas para o futuro. "Quando olhamos para essa etapa com a atenção que ela merece, estamos prevenindo desigualdades e fortalecendo famílias", disse.

Por fim, Bárbara afirmou que a presença de Sabará no encontro reforça o compromisso do município. "Estar aqui é reafirmar a importância que damos ao tema e o nosso compromisso de trabalhar de forma integrada para que cada criança tenha o direito de viver a sua infância em toda a sua potência".