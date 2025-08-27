Assine
overlay
Início Sabará
SAÚDE

Prefeito anuncia volta de atendimentos pelo SUS na Santa Casa de Sabará

Unidade vai oferecer atendimento para para casos de pulseira verde e azul

Publicidade
Carregando...
RE
Redação
RE
Redação
Repórter
27/08/2025 16:26

compartilhe

Siga no
x
Novidade foi divulgada no Instagram do prefeito Sargento Rodolfo
Novidade foi divulgada no Instagram do prefeito Sargento Rodolfo crédito: Imagem: Instagram/@sargentorodolfooficial

O prefeito Sargento Rodolfo usou as redes sociais para anunciar que a Santa Casa de Sabará voltará a realizar atendimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) após 13 anos sem oferecer o serviço. 

A unidade de saúde vai oferecer 24 horas de atendimento para para casos de pulseira verde e azul. Casos de urgência continuarão a ser atendidos na UPA da cidade, segundo o prefeito. 

A medida começa a valer no dia 1º de setembro, a partir das 7h. "Pode entrar, a casa é sua novamente. Trezes anos depois, graças a Deus, a gente está reabrindo nossa Santa Casa de Sabará", afirmou Rodolfo.

No vídeo, o prefeito ainda mostrou o espaço da nova recepção, da sala de triagem, dos consultórios, da sala de medicação e do banheiro acessível. Veja abaixo:

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay