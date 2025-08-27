Prefeito anuncia volta de atendimentos pelo SUS na Santa Casa de Sabará

O prefeito Sargento Rodolfo usou as redes sociais para anunciar que a Santa Casa de Sabará voltará a realizar atendimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) após 13 anos sem oferecer o serviço.

A unidade de saúde vai oferecer 24 horas de atendimento para para casos de pulseira verde e azul. Casos de urgência continuarão a ser atendidos na UPA da cidade, segundo o prefeito.

A medida começa a valer no dia 1º de setembro, a partir das 7h. "Pode entrar, a casa é sua novamente. Trezes anos depois, graças a Deus, a gente está reabrindo nossa Santa Casa de Sabará", afirmou Rodolfo.

No vídeo, o prefeito ainda mostrou o espaço da nova recepção, da sala de triagem, dos consultórios, da sala de medicação e do banheiro acessível. Veja abaixo: