Curso gratuito de inglês voltado para professores abre inscrição em Sabará

Professores da rede municipal de Sabará podem se inscrever no curso Inglês Quatro Habilidades, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG). A capacitação é gratuita e será realizada na modalidade EaD com aulas síncronas e assíncronas.

Para participar, é necessário preencher o formulário online e enviar o termo de compromisso disponível no site do IFMG. Caso o número de interessados seja maior que o de vagas, haverá sorteio no dia 2 de setembro. Também estão previstos testes de nivelamento para algumas turmas.

As aulas estão previstas para começarem no dia 8 de setembro e seguem até 20 de dezembro, totalizando 54 horas de atividades — sendo 36 horas em encontros síncronos e 18 horas de atividades assíncronas. As turmas serão divididas nos níveis iniciante e intermediário.

Todo o conteúdo será ministrado on-line, por meio das plataformas Moodle e Google Meet, com aulas ministradas por bolsistas do curso de Letras do Campus Congonhas ou por graduados em Letras Inglês. O material didático também será disponibilizado gratuitamente.

A capacitação tem como objetivo desenvolver as competências comunicativas em inglês, abrangendo níveis iniciante e intermediário. É voltada para o desenvolvimento das quatro habilidades essenciais em língua inglesa (compreensão oral, expressão oral, leitura e escrita).

O projeto é realizado pela Diretoria de Relações Internacionais (DRI), pelo Centro de Referência em Educação a Distância (Cread) e pelos campi Arcos, Bambuí, Governador Valadares e Ibirité. A execução das aulas será feita sob a responsabilidade do curso de Letras do Campus Congonhas.