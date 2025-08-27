Assine
OPORTUNIDADE

Curso gratuito de inglês voltado para professores abre inscrição em Sabará

Inscrições vão até o dia 31 de agosto e devem ser feitas online

Redação
Redação
Repórter
27/08/2025 10:05

Imagem Ilustrativa
Imagem Ilustrativa crédito: Imagem: Freepik/Divulgação

Professores da rede municipal de Sabará podem se inscrever no curso Inglês Quatro Habilidades, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG). A capacitação é gratuita e será realizada na modalidade EaD com aulas síncronas e assíncronas.

Para participar, é necessário preencher o formulário online e enviar o termo de compromisso disponível no site do IFMG. Caso o número de interessados seja maior que o de vagas, haverá sorteio no dia 2 de setembro. Também estão previstos testes de nivelamento para algumas turmas.

As aulas estão previstas para começarem no dia 8 de setembro e seguem até 20 de dezembro, totalizando 54 horas de atividades — sendo 36 horas em encontros síncronos e 18 horas de atividades assíncronas. As turmas serão divididas nos níveis iniciante e intermediário.

Todo o conteúdo será ministrado on-line, por meio das plataformas Moodle e Google Meet, com aulas ministradas por bolsistas do curso de Letras do Campus Congonhas ou por graduados em Letras Inglês. O material didático também será disponibilizado gratuitamente.

A capacitação tem como objetivo desenvolver as competências comunicativas em inglês, abrangendo níveis iniciante e intermediário. É voltada para o desenvolvimento das quatro habilidades essenciais em língua inglesa (compreensão oral, expressão oral, leitura e escrita).

O projeto é realizado pela Diretoria de Relações Internacionais (DRI), pelo Centro de Referência em Educação a Distância (Cread) e pelos campi Arcos, Bambuí, Governador Valadares e Ibirité. A execução das aulas será feita sob a responsabilidade do curso de Letras do Campus Congonhas.

