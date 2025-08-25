Parceria com faculdades promove atendimento odontológico gratuito em Sabará

A Prefeitura de Sabará anunciou uma parceria com a Faminas e a UniBH para ampliar o acesso a procedimentos odontológicos no município. Pelo convênio, 55 pacientes do SUS da cidade serão atendidos semanalmente para realizar diferentes tipos de tratamentos, do mais simples ao mais complexo.

De acordo com o prefeito Sargento Rodolfo, a iniciativa busca reduzir a fila de espera por procedimentos odontológicos e cirúrgicos, que chega a quase 5 mil pessoas desde 2019. Somente na região de General Carneiro, cerca de 2.500 moradores aguardam por atendimento.

Para a prefeitura, a ação representa um avanço importante na área da saúde e reforça o papel das parcerias entre o poder público e instituições de ensino. “Com esse convênio, damos mais um passo para garantir saúde e dignidade para a população”, destacou Rodolfo.