Sabará tem formação gratuita em projetos culturais

Agentes e grupos culturais de Sabará já podem se inscrever para participar do segundo ciclo de formação do Cultiva: Laboratório de Projetos Culturais, iniciativa que busca fortalecer a atuação de coletivos por meio de capacitação em elaboração de projetos, sustentabilidade e captação de recursos.

O programa, executado pela Agência de Iniciativas Cidadãs (AIC) com patrocínio da Fundação ArcelorMittal e Belgo Arames, via Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, está oferecendo 13 vagas gratuitas para organizações de Sabará, Contagem e Itaúna.

Durante 12 meses de formação, os participantes terão acesso a aulas teórico-práticas, tutorias especializadas, visitas guiadas a espaços culturais e acompanhamento individualizado. O objetivo é dar mais autonomia a coletivos locais para que consigam elaborar, submeter e gerenciar seus próprios projetos culturais.

“O grande diferencial do Cultiva é que ele não é só uma formação, é uma tutoria. Estamos engajados em escrever um projeto junto com esses grupos, sendo que alguns já têm uma trajetória longa e acessaram poucos editais. Assim, é uma maneira efetiva de colaborar para que tenham autonomia e fortaleçam suas atividades”, explica Isabel Vieira, técnica em projetos culturais do Cultiva.

Podem participar grupos com pelo menos três integrantes maiores de 18 anos, não sendo necessário possuir registro jurídico formal. As inscrições podem ser feitas de forma simplificada, pelo site do projeto (neste link) ou pelo WhatsApp, até o dia 12 de setembro.

Segundo Luís Flores, coordenador pedagógico do projeto, a proposta é garantir que os participantes saiam prontos para ampliar o alcance de suas ações. “Queremos que mais pessoas tenham acesso a essa oportunidade. O Cultiva é um espaço para que agentes e grupos culturais se apropriem de ferramentas concretas e transformem suas ideias em projetos viáveis. Ao final, cada grupo terá condições de atuar de forma autônoma e estratégica em seus territórios”, destaca.