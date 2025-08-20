Assine
Teatro Municipal de Sabará recebe show neste sábado

Cantor e compositor Sérgio Pererê apresenta o disco "Canções de Outono".

Redação
Redação
Repórter
20/08/2025 18:22 - atualizado em 20/08/2025 19:23

Luis Carlos O / Divulgação
No show, Sérgio Pererê divide o palco com três vozes femininas crédito: Luis Carlos O / Divulgação

O Teatro Municipal de Sabará recebe neste sábado (23), às 20h, o cantor e compositor Sérgio Pererê com o show do disco “Canções de Outono”. Após estrear em Belo Horizonte, o artista segue a circulação da obra, que é considerada a mais diversa de sua carreira e tem como tema central o amor e suas múltiplas “sofrências”.

Para a primeira apresentação em Sabará, Pererê divide o palco com três vozes femininas da cena mineira: Ceumar, Tamara Franklin e Silvia Gomes. A proposta é trazer para o palco o espírito do álbum, que reúne colaborações de 14 cantoras de destaque nacional, entre elas Fernanda Takai, Mônica Salmaso, Letrux, Maíra Freitas e o Trio Amaranto.

“Esse vai ser um show especial porque vou ter três grandes amigas de épocas e estilos diferentes, que vão dividir o palco comigo. Embora sejam outras cantoras (diferentes das que gravaram no disco), vamos ter a oportunidade de trazer para o palco o espírito do álbum. Sempre quero ter mulheres no palco para os shows do ‘Canções de Outono’ porque essa é a intencionalidade do disco”, afirma Pererê.

O repertório de “Canções de Outono” percorre diferentes gêneros e ritmos, como tango, forró, samba e percussões africanas, ressignificando o conceito de sofrência para além do universo sertanejo.

As participações no show também refletem essa diversidade. Ceumar, com mais de 35 anos de carreira e parcerias com nomes como Chico César e Zeca Baleiro, traz sua experiência de palco e trajetória consolidada. Silvia Gomes representa a força do samba mineiro com sua voz marcante. Já Tamara Franklin mistura hip hop, samba, reggae e afrofuturismo em composições que transitam entre espiritualidade, crítica social e poesia urbana.

Serviço

Local: Teatro Municipal de Sabará 
Data: Sábado, 23 de agosto
Horário: 20h
Atração: Sérgio Pererê com Ceumar, Tamara Franklin e Silvia Gomes
Entrada: gratuita

