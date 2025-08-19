Sabará realiza mutirão para atualização do CadÚnico NESTE SÁBADO
Atualização cadastral deve ser feita no prazo máximo de 24 meses
compartilheSiga no
A Prefeitura de Sabará, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, promove neste sábado (23) um mutirão para atualização do Cadastro Único (CadÚnico). A ação será realizada das 8h às 17h nos bairros atendidos pelo CRAS Centro e tem como objetivo facilitar o acesso das famílias ao sistema, garantindo maior agilidade nos atendimentos.
Durante o mutirão, equipes da secretaria irão às residências, levando o serviço diretamente à comunidade. Além da atualização, também será possível realizar novos cadastros, incluindo informações de integrantes que ainda não constam no sistema.
O Cadastro Único é considerado a principal porta de entrada para programas sociais do Governo Federal, Estadual e Municipal. Entre os benefícios disponibilizados por meio dele estão o Bolsa Família, a Tarifa Social de Energia Elétrica, além de auxílios e projetos voltados para famílias em situação de vulnerabilidade.
O Prefeito de Sabará, Sargento Rodolfo, ressaltou a importância do mutirão de atualização cadastral. Segundo ele, a iniciativa reforça o compromisso da gestão em ampliar o acesso da população aos programas sociais: “Nosso trabalho é cuidar das pessoas. Com o mutirão, estamos garantindo que as famílias sabarenses tenham seus dados atualizados e acesso a programas sociais importantes. É assim que construímos uma cidade mais justa e acolhedora”, afirmou.
O Secretário de Desenvolvimento e Assistência Social, Paulo Henrique, também reforçou o compromisso da gestão: “O CadÚnico é a principal ferramenta para garantir que as famílias em situação de vulnerabilidade social possam ter acesso a políticas públicas, favorecendo a inclusão social. Esse mutirão é mais uma forma de estarmos próximos da população, levando cidadania e garantindo direitos sociais’’.
O que é o CadÚnico?
O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico é um instrumento de identificação e caracterização socioeconômica das famílias brasileiras de baixa renda, que pode ser utilizado de forma integrada para diversas políticas e programas sociais voltados a este público. Por meio de sua base de dados, é possível conhecer quem são, onde estão e quais são as principais características, necessidades e potencialidades da parcela mais pobre e vulnerável da população.
Por isso, o CadÚnico é uma importante ferramenta para a articulação da rede de promoção e proteção social e também um mecanismo fundamental para a integração das iniciativas de diversas áreas e em todos os âmbitos da federação que visam promover a inclusão social.
Suas informações são utilizadas pelo Governo Federal, pelos Estados e pelos Municípios para implementação de políticas públicas capazes de promover a melhoria da vida dessas famílias.
Quem pode se inscrever no CadÚnico?
- Famílias de baixa renda cuja renda mensal por pessoa (renda per capita-RPC) é igual ou inferior a 1/2 salário mínimo.
- Famílias com renda superior a esse perfil poderão ser incluídas no Cadastro Único, desde que estejam pleiteando ou participem de programas ou serviços sociais implementados em nível federal, estadual ou municipal.
- Pessoas que moram sozinhas (unipessoais), desde que atendam aos critérios estabelecidos.
Quando devo atualizar o meu CadÚnico?
A atualização cadastral deve ser feita no prazo máximo de 24 meses (dois anos) contados da data da última entrevista.