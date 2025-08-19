Sabará realiza mutirão para atualização do CadÚnico NESTE SÁBADO

A Prefeitura de Sabará, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, promove neste sábado (23) um mutirão para atualização do Cadastro Único (CadÚnico). A ação será realizada das 8h às 17h nos bairros atendidos pelo CRAS Centro e tem como objetivo facilitar o acesso das famílias ao sistema, garantindo maior agilidade nos atendimentos.

Durante o mutirão, equipes da secretaria irão às residências, levando o serviço diretamente à comunidade. Além da atualização, também será possível realizar novos cadastros, incluindo informações de integrantes que ainda não constam no sistema.

O Cadastro Único é considerado a principal porta de entrada para programas sociais do Governo Federal, Estadual e Municipal. Entre os benefícios disponibilizados por meio dele estão o Bolsa Família, a Tarifa Social de Energia Elétrica, além de auxílios e projetos voltados para famílias em situação de vulnerabilidade.

O Prefeito de Sabará, Sargento Rodolfo, ressaltou a importância do mutirão de atualização cadastral. Segundo ele, a iniciativa reforça o compromisso da gestão em ampliar o acesso da população aos programas sociais: “Nosso trabalho é cuidar das pessoas. Com o mutirão, estamos garantindo que as famílias sabarenses tenham seus dados atualizados e acesso a programas sociais importantes. É assim que construímos uma cidade mais justa e acolhedora”, afirmou.

O Secretário de Desenvolvimento e Assistência Social, Paulo Henrique, também reforçou o compromisso da gestão: “O CadÚnico é a principal ferramenta para garantir que as famílias em situação de vulnerabilidade social possam ter acesso a políticas públicas, favorecendo a inclusão social. Esse mutirão é mais uma forma de estarmos próximos da população, levando cidadania e garantindo direitos sociais’’.

O que é o CadÚnico?

O Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico é um instrumento de identificação e caracterização socioeconômica das famílias brasileiras de baixa renda, que pode ser utilizado de forma integrada para diversas políticas e programas sociais voltados a este público. Por meio de sua base de dados, é possível conhecer quem são, onde estão e quais são as principais características, necessidades e potencialidades da parcela mais pobre e vulnerável da população.

Por isso, o CadÚnico é uma importante ferramenta para a articulação da rede de promoção e proteção social e também um mecanismo fundamental para a integração das iniciativas de diversas áreas e em todos os âmbitos da federação que visam promover a inclusão social.

Suas informações são utilizadas pelo Governo Federal, pelos Estados e pelos Municípios para implementação de políticas públicas capazes de promover a melhoria da vida dessas famílias.

Quem pode se inscrever no CadÚnico?

Famílias de baixa renda cuja renda mensal por pessoa (renda per capita-RPC) é igual ou inferior a 1/2 salário mínimo.

Famílias com renda superior a esse perfil poderão ser incluídas no Cadastro Único, desde que estejam pleiteando ou participem de programas ou serviços sociais implementados em nível federal, estadual ou municipal.

Pessoas que moram sozinhas (unipessoais), desde que atendam aos critérios estabelecidos.

Quando devo atualizar o meu CadÚnico?

A atualização cadastral deve ser feita no prazo máximo de 24 meses (dois anos) contados da data da última entrevista.