Drogaria Araújo promove mutirão de vagas nesta quinta

A Drogaria Araújo promove, nesta quinta-feira (21), a segunda edição do Mutirão de Vagas, com o intuito de reforçar as equipes das 360 lojas, em 65 cidades mineiras, incluindo Sabará.

A seleção será realizada de forma presencial, das 7h30 às 20h, na rua dos Caetés, 652, no Centro

de Belo Horizonte. Para participar, os candidatos devem levar: certidão de nascimento ou casamento,

comprovante de endereço, CPF, RG e carteira de trabalho. Não é necessário apresentar

currículo.

Além de Sabará, as contratações contemplam cerca de 175 lojas da capital mineira e 78 unidades na Região Metropolitana, distribuídas em cidades como Betim, Brumadinho, Caeté, Contagem, Esmeraldas, Ibirité, Igarapé, Lagoa Santa, Matozinhos, Nova Lima, Pedro Leopoldo, Santa Luzia, Sarzedo, Sete Lagoas, Ribeirão das Neves e Vespasiano.

Já nos demais municípios onde a Araujo está presente, os interessados devem entregar o currículo diretamente nas lojas. A ação contemplará unidades em regiões da Zona da Mata, Campos das Vertentes, Vale do Rio Doce, Sul, Sudeste, Oeste, Central e Jequitinhonha.

Vagas disponíveis

As oportunidades incluem funções como agente de prevenção de perdas (fiscal de loja), Vendedor, repositor e caixa. Todas estão abertas a Pessoas com Deficiência (PCDs) e a profissionais com mais de 50 anos.

"Essa iniciativa é mais uma forma de reforçar o nosso compromisso de oferecer oportunidades, valorizar a experiência de cada candidato e ampliar nosso time com profissionais que carregam a mesma dedicação que nos trouxe até aqui. Estamos certos de que esta edição, será um passo importante para continuarmos crescendo juntos”, afirma o superintendente de Gestão de Pessoas da Araújo, Jairo dos Santos Grastiquini.

Serviço

Data: 21 de agosto (quinta-feira)

Horário: 7h30 às 20h

Local: Rua dos Caetés, 652 – Centro, Belo Horizonte

Documentos necessários: certidão de nascimento ou casamento, comprovante de endereço,

CPF, RG e carteira de trabalho.