Atlético faz 'peneira' para jovens talentos em Sabará neste sábado
Iniciativa vai acontecer no Campo do Newtão, das 8h às 17h
compartilheSiga no
Sabará será palco de uma oportunidade para jovens talentos da cidade que sonham em jogar futebol profissional. Por meio da Secretaria Municipal de Esportes, a prefeitura vai realizar uma seletiva de futebol destinada a jovens de 7 a 17 anos, neste sábado (23). A inciativa vai acontecer no Campo do Newtão, das 8h às 17h, e contará com a presença de um observador técnico das categorias de base do Clube Atlético Mineiro.
As inscrições, gratuitas, seguem abertas até esta quinta-feira (21) e devem ser feitas online, através deste link. O objetivo é oferecer aos jovens sabarenses a oportunidade de mostrar suas habilidades e dar os primeiros passos em uma possível carreira no esporte.
O prefeito Sargento Rodolfo destacou a importância do evento para a cidade. “Investir no esporte é investir no futuro da nossa cidade. Essa é uma oportunidade de valorizar os jovens de Sabará, de mostrar que acreditamos no talento da nossa gente e que estamos criando caminhos para que eles tenham acesso a grandes oportunidades”, afirmou.
Para o secretário municipal de Esportes, Ramon Dias, a ação vai além da prática esportiva. “Estamos abrindo as portas para que nossos jovens deixem de apenas sonhar e comecem a viver esse sonho. Essa parceria com grandes clubes não é só sobre futebol — é sobre esperança, oportunidade e futuro”, ressaltou.
A subsecretária de Esportes, Paula Clark, reforçou que a iniciativa busca aproximar os jovens sabarenses de chances reais de ingressar no cenário profissional. “Nossa cidade é um berço de atletas. Sabará vive o esporte e ele está na cultura do sabarense. Trazer a equipe técnica para procurar talentos aqui é prioridade. Ao abrir portas para que novos atletas sejam revelados, estaremos cumprindo nosso papel como gestão”, afirmou.
Com a seletiva, a Prefeitura busca incentivar a prática esportiva e abrir caminhos para que os talentos locais possam conquistar espaço no futebol nacional.