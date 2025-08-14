Assine
Planetário Sankofa: Sabará tem sessões de filmes imersivos em 360°

Exibições terão entrada gratuita, com retirada de ingresso antecipada

Redação
Redação
Repórter
14/08/2025 10:28

Filmes serão exibidos em um domo inflável de 7 metros de diâmetro e projeção fulldome 4K
Filmes serão exibidos em um domo inflável de 7 metros de diâmetro e projeção fulldome 4K crédito: Imagem: Planetário Sankofa/Divulgação

O Planetário Sankofa será apresentado ao público de Sabará pela primeira vez nesta sexta (15) e sábado (16), na Praça Santa Rita, com sessões gratuitas de filmes imersivos em 360°. Criado na própria cidade, o projeto já passou por outras localidades mineiras e agora retorna ao município de origem.

Com um domo inflável de 7 metros de diâmetro e projeção fulldome 4K, o espaço combina ciência, arte e cultura em uma experiência audiovisual imersiva. A programação inclui obras sobre astronomia, como A Questão da Vida, O Incrível Sol e O Lado Obscuro da Luz, produções que abordam raízes afro-indígenas, como Kira e Raízes, além de curtas de arte imersiva, entre eles A Árvore da Vida, 3 Lôas, Ginófitas e Demarcar, Resistir!.

Todas as sessões têm entrada gratuita e classificação indicativa livre, com capacidade para até 30 pessoas. Os ingressos podem ser retirados antecipadamente no site planetariosankofa.com.br/programacao ou no local, 10 minutos antes de cada sessão, sujeito à lotação.

Idealizado por Pedro Moreira a partir de seu projeto de mestrado em Design na Escola de Design da UEMG, o Sankofa é um planetário itinerante viabilizado pelo Edital 03/2023 da Lei Paulo Gustavo – Apoio à Exibição: Cinema Itinerante, da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, com recursos do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

Serviço
Sessões imersivas do Planetário Sankofa
Quando: sexta (15) e sábado (16), das 18h às 21h
Onde: Praça Santa Rita, Centro 
Ingresso: Gratuito (antecipado online ou presencial antes da sessão)
Classificação: Livre
Capacidade: Até 30 pessoas por sessão

