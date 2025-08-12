Assine
overlay
Início Sabará
FESTIVAL

Tradicional Festival do Caldo acontece em Sabará neste final de semana

Evento será nesta sexta e sábado, no bairro Nações Unidas

Publicidade
Carregando...
AS
Amanda Serrano
AS
Amanda Serrano
Repórter
Com trajetória nas principais redações de Belo Horizonte, como TV Band Minas e Portal BHAZ, além de experiência em assessoria política, Amanda Serrano colabora com o projeto de Cidades do jornal Estado de Minas, onde também já atuou no caderno de saúde Be
12/08/2025 20:00

compartilhe

Siga no
x
Festival terá caldos para todos os gostos
Festival terá caldos para todos os gostos crédito: Imagem: Freepik/Divulgação

Sabará recebe, neste final de semana, mais uma edição do Festival do Caldo, reunindo sabores, música e encontros no bairro Nações Unidas. O evento será realizado na avenida Brasil, nº 335, e promete ser uma opção perfeita para espantar o frio e celebrar a cultura local.

Serão diversas opções de caldos preparados por expositores da cidade, além de apresentações musicais que garantem o clima festivo. A programação começa sempre às 18h e segue até a meia-noite.

Confira as atrações:

Sexta-feira, 15 de agosto

  • André Campos e Banda

  • Kfé e Viola

  • DJ Wanderson

Sábado, 16 de agosto

  • Grupo de Seresta Orapranois

  • DJ Wanderson

De acordo com a prefeitura, o festival é uma oportunidade de valorizar a gastronomia e os artistas locais, fortalecendo a economia e oferecendo lazer para moradores e visitantes.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay