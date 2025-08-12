Tradicional Festival do Caldo acontece em Sabará neste final de semana

Com trajetória nas principais redações de Belo Horizonte, como TV Band Minas e Portal BHAZ, além de experiência em assessoria política, Amanda Serrano colabora com o projeto de Cidades do jornal Estado de Minas, onde também já atuou no caderno de saúde Be

Sabará recebe, neste final de semana, mais uma edição do Festival do Caldo, reunindo sabores, música e encontros no bairro Nações Unidas. O evento será realizado na avenida Brasil, nº 335, e promete ser uma opção perfeita para espantar o frio e celebrar a cultura local.

Serão diversas opções de caldos preparados por expositores da cidade, além de apresentações musicais que garantem o clima festivo. A programação começa sempre às 18h e segue até a meia-noite.

Confira as atrações:

Sexta-feira, 15 de agosto

André Campos e Banda

Kfé e Viola

DJ Wanderson

Sábado, 16 de agosto

Grupo de Seresta Orapranois

DJ Wanderson

De acordo com a prefeitura, o festival é uma oportunidade de valorizar a gastronomia e os artistas locais, fortalecendo a economia e oferecendo lazer para moradores e visitantes.