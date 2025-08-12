Tradicional Festival do Caldo acontece em Sabará neste final de semana
Evento será nesta sexta e sábado, no bairro Nações Unidas
compartilheSiga no
Sabará recebe, neste final de semana, mais uma edição do Festival do Caldo, reunindo sabores, música e encontros no bairro Nações Unidas. O evento será realizado na avenida Brasil, nº 335, e promete ser uma opção perfeita para espantar o frio e celebrar a cultura local.
Serão diversas opções de caldos preparados por expositores da cidade, além de apresentações musicais que garantem o clima festivo. A programação começa sempre às 18h e segue até a meia-noite.
Confira as atrações:
Sexta-feira, 15 de agosto
-
André Campos e Banda
-
Kfé e Viola
-
DJ Wanderson
Sábado, 16 de agosto
-
Grupo de Seresta Orapranois
-
DJ Wanderson
De acordo com a prefeitura, o festival é uma oportunidade de valorizar a gastronomia e os artistas locais, fortalecendo a economia e oferecendo lazer para moradores e visitantes.