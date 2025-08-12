Viva Sabará retorna com música, arte, gastronomia e valorização do comércio
Sucesso na primeira edição, evento volta para agitar os moradores da cidade
compartilheSiga no
Depois do sucesso da primeira edição, o Viva Sabará está de volta neste domingo (17) para transformar novamente a Praça Santa Rita em um grande palco de cultura, lazer e negócios.
A programação promete reunir música, gastronomia, arte e muito movimento no comércio local, fortalecendo os empreendedores e promovendo a economia da região.
Segundo a prefeitura, o objetivo é manter a energia positiva da primeira edição e ampliar o alcance das ações. “Quando Sabará se movimenta, todos ganham: comerciantes, empreendedores e a comunidade”, destacam os organizadores.