Viva Sabará retorna com música, arte, gastronomia e valorização do comércio

Com trajetória nas principais redações de Belo Horizonte, como TV Band Minas e Portal BHAZ, além de experiência em assessoria política, Amanda Serrano colabora com o projeto de Cidades do jornal Estado de Minas, onde também já atuou no caderno de saúde Be

Depois do sucesso da primeira edição, o Viva Sabará está de volta neste domingo (17) para transformar novamente a Praça Santa Rita em um grande palco de cultura, lazer e negócios.

A programação promete reunir música, gastronomia, arte e muito movimento no comércio local, fortalecendo os empreendedores e promovendo a economia da região.

Segundo a prefeitura, o objetivo é manter a energia positiva da primeira edição e ampliar o alcance das ações. “Quando Sabará se movimenta, todos ganham: comerciantes, empreendedores e a comunidade”, destacam os organizadores.