Prefeitura de Sabará abre mais de 100 vagas de estágio para universitários

A Prefeitura de Sabará está com inscrições abertas para mais de 100 vagas de estágio voltadas a estudantes do ensino superior de diversas áreas. O objetivo é proporcionar experiência prática aos universitários e, ao mesmo tempo, fortalecer os serviços públicos do município. As inscrições podem ser feitas até 30 de agosto, exclusivamente por meio deste formulário online.

Podem participar alunos dos últimos períodos matriculados em uma das instituições conveniadas: Faculdade de Sabará, IFMG, UFMG, UNA, UniBH, Uniasselvi, Uninassau, Faculdade Kennedy, Faculdade Universo, Dom Helder, Newton Paiva, Faculdade Santa Casa BH, Anhanguera e Grau Técnico.

A carga horária será de 30 horas semanais (6 horas diárias), com bolsa de R$ 719. As vagas serão destinadas preferencialmente a estudantes residentes em Sabará, mas, caso o número de inscritos locais seja menor que o total de oportunidades, candidatos de cidades vizinhas também poderão participar.

O prefeito de Sabará, Sargento Rodolfo, destacou o compromisso da gestão com o desenvolvimento profissional dos estudantes do município: “Eles vão chegar com novas ideias, com vontade de aprender e de contribuir com a administração. Vamos investir cada vez mais em talentos que façam parte da transformação que já está acontecendo em Sabará. É por meio da educação e da prática profissional que formamos cidadãos mais preparados e comprometidos com o futuro”.

“Acreditamos no poder da juventude e no papel transformador da educação. Queremos abrir as portas da Prefeitura para que os estudantes vivenciem na prática os desafios da gestão pública, contribuam com novas ideias e cresçam profissionalmente. É uma oportunidade de aprendizado mútuo: ganham os alunos, ganham as secretarias e, principalmente, ganha a cidade de Sabará”, afirma Thiago Alves, Secretário de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

Podem participar alunos dos cursos de: