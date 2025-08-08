Sábado é o ultimo dia para regularização fundiária no Morro da Cruz

A Prefeitura de Sabará promove, neste sábado (9), o último dia de cadastramento da regularização fundiária para moradores do bairro Morro da Cruz. O atendimento será das 9h às 17h, na Praça de Esportes.

Mesmo quem já possui documentação deve comparecer para confirmar se todos os dados estão corretos. A iniciativa busca garantir segurança jurídica aos moradores e evitar problemas futuros com a propriedade dos imóveis.

Serviço

Último dia de cadastramento da regularização fundiária

Local: Praça de Esportes – Bairro Morro da Cruz, Sabará (MG)

Data: Sábado, 9 de agosto

Horário: 9h às 17h