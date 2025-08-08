Sábado é o ultimo dia para regularização fundiária no Morro da Cruz
O atendimento será das 9h às 17h, na Praça de Esportes
A Prefeitura de Sabará promove, neste sábado (9), o último dia de cadastramento da regularização fundiária para moradores do bairro Morro da Cruz. O atendimento será das 9h às 17h, na Praça de Esportes.
Mesmo quem já possui documentação deve comparecer para confirmar se todos os dados estão corretos. A iniciativa busca garantir segurança jurídica aos moradores e evitar problemas futuros com a propriedade dos imóveis.
Serviço
Último dia de cadastramento da regularização fundiária
Local: Praça de Esportes – Bairro Morro da Cruz, Sabará (MG)
Data: Sábado, 9 de agosto
Horário: 9h às 17h