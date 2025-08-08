Assine
overlay
Início Sabará
PREFEITURA

Sábado é o ultimo dia para regularização fundiária no Morro da Cruz

O atendimento será das 9h às 17h, na Praça de Esportes

Publicidade
Carregando...
08/08/2025 17:10

compartilhe

Siga no
x
Imagem Ilustrativa
Imagem Ilustrativa crédito: Imagem: Freepik/Divulgação

A Prefeitura de Sabará promove, neste sábado (9), o último dia de cadastramento da regularização fundiária para moradores do bairro Morro da Cruz. O atendimento será das 9h às 17h, na Praça de Esportes.

Mesmo quem já possui documentação deve comparecer para confirmar se todos os dados estão corretos. A iniciativa busca garantir segurança jurídica aos moradores e evitar problemas futuros com a propriedade dos imóveis.

Serviço
Último dia de cadastramento da regularização fundiária
Local: Praça de Esportes – Bairro Morro da Cruz, Sabará (MG)
Data: Sábado, 9 de agosto
Horário: 9h às 17h

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay