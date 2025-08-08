Assine
overlay
Início Sabará
LITERATURA

Escritor lança lança livro com contos, ensaios e poesias em Sabará

Lançamento ocorre neste sábado, no Clube Cravo Vermelho, com entrada gratuita

Publicidade
Carregando...
RE
Redação
RE
Redação
Repórter
08/08/2025 18:00

compartilhe

Siga no
x
Escritor mineiro Bernardo Lopes
Escritor mineiro Bernardo Lopes crédito: Imagem: Fidelis Andrade/Divulgação

Neste sábado (09), às 16h, o escritor mineiro Bernardo Lopes lança seu mais novo livro, "Como desenhar um cubo de Necker", no Clube Cravo Vermelho, em Sabará. A entrada é gratuita e o evento é aberto ao público.

A obra oferece um mergulho em diferentes fases da produção literária do autor, incluindo textos inéditos, escritos antigos e reflexões sensíveis sobre memória, linguagem e a própria experiência de escrever. Entre os destaques estão o conto em “mineirês” Sonhadora, a seção autobiográfica Cenas de relva e ensaios como À tarde, fui cuidar de abelhas, que propõe uma leitura íntima dos grandes eventos do mundo.

Quinto título da carreira de Bernardo, o livro propõe um olhar profundo sobre a criação literária, valorizando não só os textos publicados, mas também os que permanecem inéditos, como os lados ocultos de um cubo de Necker.

Serviço

Lançamento do livro "Como desenhar um cubo de Necker"
Local: Clube Cravo Vermelho – Sabará 
Data: Sábado (9)
Horário: 16h
Entrada: gratuita

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay