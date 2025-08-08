Escritor lança lança livro com contos, ensaios e poesias em Sabará

Neste sábado (09), às 16h, o escritor mineiro Bernardo Lopes lança seu mais novo livro, "Como desenhar um cubo de Necker", no Clube Cravo Vermelho, em Sabará. A entrada é gratuita e o evento é aberto ao público.

A obra oferece um mergulho em diferentes fases da produção literária do autor, incluindo textos inéditos, escritos antigos e reflexões sensíveis sobre memória, linguagem e a própria experiência de escrever. Entre os destaques estão o conto em “mineirês” Sonhadora, a seção autobiográfica Cenas de relva e ensaios como À tarde, fui cuidar de abelhas, que propõe uma leitura íntima dos grandes eventos do mundo.

Quinto título da carreira de Bernardo, o livro propõe um olhar profundo sobre a criação literária, valorizando não só os textos publicados, mas também os que permanecem inéditos, como os lados ocultos de um cubo de Necker.

Serviço

Lançamento do livro "Como desenhar um cubo de Necker"

Local: Clube Cravo Vermelho – Sabará

Data: Sábado (9)

Horário: 16h

Entrada: gratuita