'Não vai ficar assim', diz prefeito sobre suspensão de linha de ônibus

O prefeito de Sabará, Sargento Rodolfo, se pronunciou sobre a suspensão da linha que ligas os bairros Adelmolândia e Paciência até Belo Horizonte. O serviço foi suspenso temporariamente após a empresa Vinscol, que já atua na região, entrar com uma liminar alegando "conflito de rotas".

A nova linha atende a uma demanda antiga da população. “Quase 20 anos de espera, e aí, na hora que implantou a linha, começaram os problemas", disse Rodolfo quando a empresa entrou com a liminar.

Nessa quarta-feira (6), o prefeito publicou um vídeo falando sobre a suspensão da linha. "Entramos com o pedido de suspensão da liminar e isso não vai ficar assim! Se preparem, porque agora a briga é grande", afirmou.

O chefe do Executivo explicou ainda que o município aplicou uma multa de R$ 1 milhão na Vinscol por descumprimento das cláusulas contratuais do contrato de concessão, bem como do aditivo da empresa.

"Além da multa, o caso segue sendo investigado pela CPI na Câmara Municipal. Seguimos firmes na busca por transparência e decisões que respeitem o interesse público dos munícipes de Sabará", destacou Rodolfo.

A reportagem solicitou um posicionamento da Vinscol. Caso haja retorno, a matéria será atualizada.