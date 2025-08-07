Linha de ônibus Adelmolândia x BH é suspensa temporariamente

Com trajetória nas principais redações de Belo Horizonte, como TV Band Minas e Portal BHAZ, além de experiência em assessoria política, Amanda Serrano colabora com o projeto de Cidades do jornal Estado de Minas, onde também já atuou no caderno de saúde Be

A linha de ônibus que liga os bairros Adelmolândia e Paciência, em Sabará, até Belo Horizonte será suspensa temporariamente a partir desta quinta-feira (7). A informação foi confirmada pelo prefeito Sargento Rodolfo nas redes sociais.

A suspensão ocorre após a empresa de transporte Vinscol entrar com uma liminar judicial pedindo a suspensão do trecho que atende o bairro Paciência. A empresa, que já atua na região, alega conflito de rotas.

A nova linha atende a uma demanda antiga da população. “Quase 20 anos de espera, e aí, na hora que implantou a linha, começaram os problemas", disse Rodolfo quando a empresa entrou com a liminar.

Sobre a suspensão, o chefe do Executivo afirmou que "isso não vai ficar assim". "Entramos com o pedido de suspensão da liminar e isso não vai ficar assim! Se preparem, porque agora a briga é grande", destacou.



A reportagem solicitou um posicionamento da Vinscol. Caso haja retorno, a matéria será atualizada.