Assine
overlay
Início Sabará
TRANSPORTE PÚBLICO

Linha de ônibus Adelmolândia x BH é suspensa temporariamente

Linha será suspensa temporariamente após empresa alegar "conflito de rotas"

Publicidade
Carregando...
AS
Amanda Serrano
AS
Amanda Serrano
Repórter
Com trajetória nas principais redações de Belo Horizonte, como TV Band Minas e Portal BHAZ, além de experiência em assessoria política, Amanda Serrano colabora com o projeto de Cidades do jornal Estado de Minas, onde também já atuou no caderno de saúde Be
07/08/2025 07:00

compartilhe

Siga no
x
Suspensão começa a valer nesta quinta-feira (7)
Suspensão começa a valer nesta quinta-feira (7) crédito: Imagem: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A linha de ônibus que liga os bairros Adelmolândia e Paciência, em Sabará, até Belo Horizonte será suspensa temporariamente a partir desta quinta-feira (7). A informação foi confirmada pelo prefeito Sargento Rodolfo nas redes sociais.

A suspensão ocorre após a empresa de transporte Vinscol entrar com uma liminar judicial pedindo a suspensão do trecho que atende o bairro Paciência. A empresa, que já atua na região, alega conflito de rotas. 

A nova linha atende a uma demanda antiga da população. “Quase 20 anos de espera, e aí, na hora que implantou a linha, começaram os problemas", disse Rodolfo quando a empresa entrou com a liminar.

Sobre a suspensão, o chefe do Executivo afirmou que "isso não vai ficar assim". "Entramos com o pedido de suspensão da liminar e isso não vai ficar assim! Se preparem, porque agora a briga é grande", destacou. 

A reportagem solicitou um posicionamento da Vinscol. Caso haja retorno, a matéria será atualizada. 

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay