Sabará abre inscrições para vagas no Conselho da Criança e do Adolescente

A Prefeitura de Sabará abriu nesta semana o período de inscrições para composição do novo quadro de representantes da sociedade civil no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). As inscrições vão até o dia 4 de setembro de 2025.

Serão selecionadas seis entidades não governamentais que atuam diretamente na promoção, defesa, atendimento ou estudos voltados aos direitos de crianças e adolescentes no município. Para participar, as organizações precisam estar legalmente constituídas há pelo menos dois anos, em regular funcionamento e com registro ativo junto ao CMDCA.

O edital completo, com os critérios de participação e a documentação exigida, está disponível neste link.

O secretário municipal de Desenvolvimento Social, Paulo Henrique, ressaltou a importância da participação popular nesse processo. “Fortalecer o CMDCA com a participação ativa da sociedade civil é fundamental para que as políticas públicas sejam construídas de forma democrática, escutando quem está na ponta, quem vivencia os desafios e constrói soluções no dia a dia. Estamos comprometidos em ampliar esses espaços de escuta e participação”, afirmou.

O CMDCA é responsável por formular, fiscalizar e deliberar sobre as políticas públicas voltadas à infância e à adolescência em Sabará. Atua como ponte entre o poder público e a sociedade na construção de estratégias que garantam o desenvolvimento integral e a proteção de crianças e adolescentes no município.