Sabará abre inscrições para novo Conselho da Pessoa com Deficiência

Com trajetória nas principais redações de Belo Horizonte, como TV Band Minas e Portal BHAZ, além de experiência em assessoria política, Amanda Serrano colabora com o projeto de Cidades do jornal Estado de Minas, onde também já atuou no caderno de saúde Be

A Prefeitura de Sabará está com inscrições abertas para a escolha dos novos integrantes do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (COMPED). O processo, que vai até o dia 29 de agosto de 2025, selecionará 10 representantes da sociedade civil, sendo cinco titulares e cinco suplentes, para atuar diretamente na formulação e fiscalização de políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência no município.

Podem se inscrever representantes de Organizações da Sociedade Civil (OSC) devidamente constituídas, pessoas com deficiência e cidadãos engajados na defesa dos direitos desse público. A seleção será feita por meio de Assembleia Geral, conforme critérios estabelecidos em edital.

De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Social, Paulo Henrique, a iniciativa reforça o compromisso com a inclusão e a escuta ativa. "Fortalecer o COMPED é fortalecer a democracia e o compromisso com uma cidade mais justa e inclusiva. Queremos ampliar esse espaço de participação, porque só com representatividade real conseguimos avançar nos direitos e na qualidade de vida de todos", afirmou.

O COMPED é um órgão essencial para garantir que as vozes das pessoas com deficiência sejam ouvidas. Sua atuação inclui o acompanhamento e fiscalização de ações públicas, além da promoção da inclusão, respeito à diversidade e defesa dos direitos desse público em Sabará.