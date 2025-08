Rock Bier 10 anos: veja a programação completa do evento em Sabará

Nos dias 8, 9 e 10 de agosto, a Praça Viana Melo, em Sabará, será palco da 10ª edição do Festival Rock Bier. O evento vai reunir bandas de diversos estilos do rock, garantindo uma programação eclética e atrativa para os fãs do gênero. Além dos shows, o evento contará com uma ampla estrutura voltada para toda a família, incluindo espaço kids, opções gastronômicas e motoclubes.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (08/08)

19h às 20h30 – DJ Dani-se

20h30 às 21h30 – Shiron The Iron

21h30 às 22h – DJ Dani-se

22h às 00h – Into The Void (cover Black Sabbath)

00h – Encerramento

Sábado (09/08)

15h às 16h – Noise Dogs

16h30 às 17h30 – Amplitude 80

18h às 19h – Geoharri

19h30 às 20h30 – Banduzé

21h às 22h – Replica (cover Epica)

22h30 às 00h – Sapotchen

00h – Encerramento

Domingo (10/08)

13h às 14h – Tremelengue (atração infantil)

14h30 às 15h30 – Scarecrow

16h às 17h – Opus 4

17h30 às 18h30 – In Black

19h às 20h – Lessinho Mississipi

20h30 às 21h30 – Scream Ape

21h30 – Encerramento

Para mais informações sobre o festival, acompanhe os canais oficiais da Prefeitura de Sabará e da Secretaria de Cultura nas redes sociais.