Riqueza do artesanato sabarense preserva história e encanta visitantes

Sabará é terra de tradição, arte e memória viva. Entre os maiores tesouros culturais da cidade estão a Palma Barroca e a Renda Turca de Bicos, reconhecidas como Bens Imateriais pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG). Essas expressões artísticas ajudam a contar a história local e seguem ganhando forma pelas mãos de artesãos que mantêm viva a identidade do município.

Nas ruas do Centro Histórico e na região de Ravena, é possível encontrar artistas produzindo peças inspiradas no barroco mineiro, com traços detalhados que remetem ao século XVIII. Santos, anjos e oratórios são alguns dos itens que enchem os ateliês e vitrines de Sabará, reunindo técnicas ancestrais e criatividade contemporânea. O “Guia de Serviços” da cidade reúne informações completas sobre onde encontrar esses trabalhos.

Entre os pontos de referência para quem deseja levar um pedaço da arte sabarense para casa estão as lojas de artesanato As Arts (Rua Borba Gato, 03), Coisas de Minas (Rua Borba Gato, 53) e Sabará Feito à Mão (Rua Borba Gato, 13), todas localizadas no Centro Histórico. Além das lojas, muitos artistas também recebem visitantes diretamente em seus ateliês.

Para saber mais, basta acessar os canais oficiais da Prefeitura.