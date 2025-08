Festival Rock Bier agita a Praça Melo Viana em Sabará neste fim de semana

Com trajetória nas principais redações de Belo Horizonte, como TV Band Minas e Portal BHAZ, além de experiência em assessoria política, Amanda Serrano colabora com o projeto de Cidades do jornal Estado de Minas, onde também já atuou no caderno de saúde Be

A cidade de Sabará recebe, neste fim de semana, mais uma edição do festival Rock Bier, na Praça Melo Viana. O evento promete reunir música, gastronomia, diversão para toda a família e atrações para todos os gostos.

A programação começa na sexta-feira (8) a partir das 19h. No sábado (9), o festival tem início às 15h e no domingo (11), a partir das 13h, ambos os dias com parquinho disponível para as crianças.

Segundo a Prefeitura de Sabará, o festival também prepara atrações voltadas ao público infantil no domingo, reforçando o clima festivo do Dia dos Pais.

A programação completa do Rock Bier será divulgada em breve no perfil oficial da Prefeitura de Sabará no Instagram. A entrada é gratuita.