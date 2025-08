Atleta de Sabará é convocado para a Seleção Mineira de Taekwondo

Com apenas 9 anos, João Lucas César Côrtes Rosa já tem motivos de sobra para se orgulhar. O jovem atleta, que treina em academias de Belo Horizonte e Sabará, foi oficialmente convocado para integrar a Seleção Mineira de Taekwondo 2025. Ele vai representar o estado no Super Campeonato Brasileiro da modalidade, promovido pela Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD), que acontecerá entre os dias 10 e 14 de setembro, em Aracaju (SE).

A convocação foi anunciada nesta quarta-feira (30) pela Federação de Taekwondo do Estado de Minas Gerais (FTEMG) e reconhece o desempenho de João Lucas nas competições recentes. Em destaque, está a medalha de prata conquistada no Campeonato Regional da CBTKD, realizado em Sete Lagoas.

Aluno dedicado da Academia Templo de Taekwondo, em Belo Horizonte, sob a orientação da mestra Valdirene, João também integra a Academia Taekwondo do Movimento, em Sabará. O equilíbrio entre técnica, disciplina e preparo físico e emocional tem sido essencial na evolução do atleta, que encara os desafios com seriedade e paixão pelo esporte.

Animado com a nova etapa da carreira, João Lucas celebrou a conquista nas redes sociais:

“É oficial! Fui convocado para o Super Campeonato Brasileiro 2025, em Aracaju, representando minha academia @templotaekwondo e o estado de MG. Mais um desafio que encaro com garra, foco e muita determinação. Obrigado a todos que torcem por mim! Vamos juntos nessa!”