Prefeitura de Sabará abre inscrições para a 15ª Conferência Saúde

A Prefeitura de Sabará, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está com inscrições abertas para a 15ª Conferência Municipal de Saúde, marcada para o dia 9 de agosto, a partir das 8h. O evento será realizado na Escola Municipal Construtor Joaquim Borges, localizada na Rua Diamante, 108, no bairro Valparaíso II.

Com o tema “Saúde para todos e com respeito: Acesso, humanização e qualidade no serviço de saúde”, a conferência busca reunir usuários do sistema de saúde, profissionais da área, gestores e prestadores de serviço para um amplo debate sobre o futuro do SUS no município. A proposta é fortalecer a participação popular e fomentar políticas públicas mais inclusivas, eficientes e centradas nas necessidades da população.

Durante o encontro, os participantes poderão contribuir com sugestões e propostas que vão compor o Plano Municipal de Saúde para os próximos quatro anos. A intenção é consolidar diretrizes que melhorem o atendimento, ampliem o acesso e valorizem a humanização no serviço prestado.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio do link disponibilizado pela prefeitura (clique aqui).

Para o Executivo, a conferência é uma importante ferramenta de controle social e participação cidadã, permitindo que a população tenha voz ativa na construção das políticas de saúde do município.