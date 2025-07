Sgt. Rodolfo e Carol Caram criticam liminar de empresa de ônibus

Após quase 20 anos de espera, a criação da linha de ônibus que liga os bairros Adelmolândia e Paciência, em Sabará, até Belo Horizonte, atendeu a uma antiga demanda da população, mas acabou gerando uma disputa judicial. Poucos dias após o início da operação, uma liminar judicial solicitou a suspensão do trecho que atende o bairro Paciência, o que provocou reação imediata da prefeitura.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, ao lado da deputada estadual Carol Caram, o prefeito Sargento Rodolfo explicou que a ampliação do trajeto até o final do bairro, onde o ônibus pode fazer o retorno, foi solicitada para garantir o atendimento completo da comunidade local. No entanto, o funcionamento desse trecho está sendo questionado na Justiça por parte de uma empresa que já atua na região, alegando conflito de rotas.

“Quase 20 anos de espera, e aí, na hora que implantou a linha, começaram os problemas. Dois dias depois de começar a rodar, já cortaram o trecho da Paciência”, lamentou.

Rodolfo ressaltou que a prefeitura vai recorrer da liminar e pretende manter a linha em operação. Além disso, afirmou que o município também busca ampliar o serviço, com a implantação de uma nova linha até a área hospitalar da cidade.

Já a deputada Carol Caram reforçou que a decisão judicial prejudica a população. "É uma linha intermunicipal que beneficia o povo de Sabará e de Belo Horizonte. A empresa quer barrar isso na Justiça, prejudicando a população mais uma vez. Mas nós estamos aqui para lutar e garantir esse direito”, destacou.