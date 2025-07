IFMG abre vagas para cursos técnicos e de graduação em Sabará

O Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) publicou os editais do Processo Seletivo 2026 para cursos técnicos e de graduação. Ao todo, estão sendo oferecidas 4.823 vagas gratuitas distribuídas em 18 campi, incluindo a unidade de Sabará. As inscrições acontecem de 4 de agosto a 15 de setembro e devem ser feitas de forma online, pelo site do IFMG.

Na modalidade técnica, há opções de cursos integrados ao ensino médio e também os subsequentes, voltados a quem já concluiu o ensino médio. Para os cursos técnicos integrados, a seleção será feita por meio de prova presencial, marcada para o dia 26 de outubro, às 13h. Já para os cursos subsequentes, o critério será um sorteio eletrônico, agendado para o dia 22 de outubro.

No caso da graduação, os candidatos poderão escolher entre três formas de ingresso: utilização da nota do Enem (de 2016 a 2025), participação no Sisu ou análise do histórico escolar com redação online — também marcada para 26 de outubro. Estão disponíveis cursos de bacharelado, licenciatura e tecnológicos.

A taxa de inscrição pode ser isenta para estudantes que comprovem situação de vulnerabilidade socioeconômica ou que tenham estudado todo o ensino médio em escola pública. O pedido de isenção deve ser feito entre os dias 4 e 20 de agosto.

Com vagas em diversas áreas do conhecimento, o IFMG reforça seu papel na oferta de educação pública, gratuita e de qualidade, contribuindo para a formação de jovens e adultos preparados para o mercado de trabalho. Em Sabará, os cursos disponíveis e demais detalhes podem ser consultados diretamente no site oficial do campus.