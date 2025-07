Sabará abre inscrições para curso gratuito de capacitação

Moradores de Sabará interessados em se capacitar para o mercado de trabalho têm uma nova oportunidade gratuita. Estão abertas as inscrições para o curso “Técnicas de Atendimento em Lanchonetes e Entregas”, oferecido pelo programa Minas Forma, em parceria com o Senac, a Prefeitura de Sabará e o Governo de Minas Gerais.

Com carga horária de 60 horas/aula, o curso será realizado no turno vespertino, das 13h às 17h, e começa no dia 11 de agosto. As aulas serão realizadas na Pousada Santana, localizada na rua Antônio Avendanha, nº 137, no bairro Arraial Velho.

As inscrições podem ser feitas até o dia 9 de agosto. Os interessados devem entrar em contato pelos telefones 0800 724 4440 ou (31) 3057-8600 (WhatsApp).