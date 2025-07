Sabará recebe espetáculo premiado sobre autismo com entrada gratuita

Com trajetória nas principais redações de Belo Horizonte, como TV Band Minas e Portal BHAZ, além de experiência em assessoria política, Amanda Serrano colabora com o projeto de Cidades do jornal Estado de Minas, onde também já atuou no caderno de saúde Be

O teatro vai invadir Sabará neste fim de semana com uma história delicada, potente e cheia de sensibilidade. A peça “Azul”, da Artesanal Cia. de Teatro, será apresentada gratuitamente neste sábado (2), às 16h, no Centro Cultural José da Costa Sepúlveda, no Centro da cidade. A atração faz parte da programação do Diversão em Cena, projeto patrocinado pela Fundação ArcelorMittal.

Com 70 minutos de duração e classificação livre, o espetáculo usa a técnica do teatro de animação para contar a história de Violeta, uma garotinha cheia de energia que vê sua rotina mudar com a chegada do irmão Azul, uma criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O enredo acompanha o amadurecimento da protagonista ao aprender sobre o universo do irmão e os desafios da convivência familiar.

A montagem tem acessibilidade em Libras e busca despertar o público para a importância da empatia, da escuta e da inclusão de pessoas neuroatípicas na sociedade. A criação do personagem Azul contou com a consultoria da atriz Cris Munõz, que é autista e mãe de uma criança autista, além de pesquisadora da relação entre arte e inclusão.

Reconhecido nacionalmente, “Azul” venceu importantes prêmios: o APTR de Teatro do Rio de Janeiro (2023) como Melhor Espetáculo Infantil, e o APCA (2024) como Espetáculo do Ano.

A apresentação em Sabará é viabilizada com recursos da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, e realizada pela Baruqui Produções.

Serviço

Quando: sábado (2)

Horário: 16h

Onde: Centro Cultural José da Costa Sepúlveda | Rua Luís Cassiano, 60 - Centro

Entrada gratuita

Acessibilidade em Libras