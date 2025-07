Férias no Bosque 2025 terá trilha, oficinas e teatro gratuito para crianças

Com trajetória nas principais redações de Belo Horizonte, como TV Band Minas e Portal BHAZ, além de experiência em assessoria política, Amanda Serrano colabora com o projeto de Cidades do jornal Estado de Minas, onde também já atuou no caderno de saúde Be

A criançada de Sabará já pode se preparar para uma semana recheada de natureza, brincadeiras e aprendizado! A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, anunciou a nova edição do Férias no Bosque, que será realizada até o dia 1° de agosto de 2025, no Bosque Municipal Alfredo Machado, localizado no Centro da cidade.

A proposta do evento é oferecer uma experiência gratuita de contato com o meio ambiente, com direito a trilhas, oficinas educativas, teatro e até tirolesa. As atividades são destinadas a crianças, que devem ser inscritas previamente por meio deste link. Ao todo, serão dez turmas, com 50 vagas cada, divididas entre manhã e tarde. Para garantir a participação de mais famílias, cada CPF pode ser usado apenas uma vez na inscrição.

Entre as atrações estão o teatro educativo com a equipe da Zoonoses, oficinas de plantio com o Probiomas, gincanas com a Secretaria de Esportes, a divertida oficina com Chiquinho da TV Muro e a atividade "Minha Primeira Trilha", um percurso leve dentro do bosque.

Também não vão faltar momentos para soltar a criatividade, com pintura facial, oficinas de arte e atividades de lazer ao ar livre. No dia da trilha, o uso de calçado fechado será obrigatório, e os organizadores recomendam roupas confortáveis, tênis, agasalho e uso prévio de repelente.

Vale ressaltar que, durante o evento, o bosque será fechado ao público geral e ficará reservado apenas para os inscritos.

Confira a programação completa por datas e turnos:

29/07 – Terça-Feira, turno da manhã (Turma 3):

08h – Abertura

08h30 – Teatro Zoonoses

09h – Gincana com a Secretaria de Esportes

09h30 – Oficina de plantio com Probiomas

10h – Lanche

11h30 – Encerramento

29/07 – Terça-Feira, turno da tarde (Turma 4):

13h – Abertura

13h30 – Teatro com a Zoonoses

14h – Gincana com a Secretaria de Esportes

14h30 – Oficina de plantio com Probiomas

15h – Lanche

15h30 – Pesque e solte

16h30 – Encerramento

30/07 – Quarta-Feira, turno da manhã (Turma 5):

08h – Abertura

08h30 – Teatro com a Zoonoses

09h – Oficina com Chiquinho TV Muro

09h30 – Oficina de Plantio com Probiomas

10h – Lanche

11h30 – Encerramento

30/07 – Quarta-Feira, turno da tarde (Turma 6)

13h – Abertura

13h30 – Teatro com a Zoonoses

14h – Oficina com Chiquinho TV Muro

14h30 – Oficina de plantio com Probiomas

15h – Lanche

16h30 – Encerramento

31/07 – Quinta-Feira, turno da manhã (Turma 7):

08h – Abertura

08h30 – Teatro Zoonoses

09h – Gincana com a Secretaria de Esportes

09h30 – Oficina de plantio com Probiomas

10h – Lanche

11h30 – Encerramento

31/07 – Quinta-Feira, turno da manhã (Turma 8):

13h – Abertura

13h30 – Teatro com a Zoonoses

14h – Gincana com a Secretaria de Esportes

14h30 – Oficina de plantio com Probiomas

15h – Lanche

16h30 – Encerramento

01/08 – Sexta-Feira, turno da manhã (Turma 9):

08h – Abertura

08h30 – Teatro Zoonoses

09h – Minha Primeira Trilha

09h30 – Oficina de plantio com Probiomas

10h – Lanche

11h30 – Encerramento

01/08 – Sexta-Feira, turno da tarde (Turma 10):

13h – Abertura

13h30 – Teatro com a Zoonoses

14h – Minha Primeira Trilha

14h30 – Oficina de plantio com Probiomas

15h – Lanche

16h30 – Encerramento

Para mais informações sobre inscrições e detalhes das turmas, entre em contato com a Secretaria de Meio Ambiente pelo WhatsApp (31) 9 9551-8883, ou pelo (31) 3672-7694.