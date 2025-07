Cordas em Tom recebe Lu Mosqueira e Luau de Minas em Sabará

Neste sábado (26), a partir das 18h, o Centro Histórico de Sabará será palco de mais uma edição do Cordas em Tom, projeto que une música, cultura e o charme das ruas históricas da cidade. Desta vez, o evento traz a potência vocal de Lu Mosqueira, dona de uma voz única que promete encantar o público, além da energia envolvente do grupo Luau de Minas.

Com entrada gratuita, o encontro acontece na Rua Dom Pedro II, nº 200, e é um convite para quem busca uma programação especial no fim de semana. Música de qualidade, ambiente acolhedor e a beleza do cenário colonial tornam a noite ainda mais especial para moradores e visitantes.

Ideal para reunir amigos e família, o Cordas em Tom segue valorizando a cena musical mineira em espaços públicos, fortalecendo a conexão entre arte e patrimônio. Leve sua cadeira, sua companhia favorita e venha curtir esse luau cultural sob as estrelas de Sabará.