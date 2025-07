Sabará inaugura Praça dos Coqueiros no bairro Nossa Senhora de Fátima

A Prefeitura de Sabará inaugura nesta quarta-feira (23), às 14h, a nova Praça dos Coqueiros, localizada na Rua dos Coqueiros, no bairro Nossa Senhora de Fátima. O espaço foi revitalizado e agora conta com bancos, área de convivência e aparelhos de ginástica ao ar livre, oferecendo mais lazer e qualidade de vida para os moradores da região.

O novo espaço busca valorizar a comunidade local e incentivar a ocupação positiva do bairro, com uma área pensada para todas as idades. A praça também ganhou um novo calçamento, pintura e paisagismo, tornando-se mais um ponto de encontro para famílias, crianças e idosos.

A inauguração será aberta ao público e promete movimentar o bairro com a presença de moradores e representantes da administração municipal. A iniciativa faz parte de um conjunto de ações de melhorias nos espaços públicos da cidade.