Bairro General Carneiro vai ganhar nova unidade de saúde em Sabará

Moradores do bairro General Carneiro, em Sabará, vão receber uma nova unidade de saúde. O anúncio foi feito pelo prefeito Sargento Rodolfo em vídeo publicado nas redes sociais nesta segunda-feira (21). Segundo ele, a conquista foi viabilizada com apoio do Governo Federal e atende a uma demanda antiga da comunidade.

“Promessa feita é promessa cumprida! Em menos de seis meses de governo, conseguimos, junto ao Governo Federal, uma nova unidade de saúde para o bairro”, escreveu o prefeito na legenda da publicação. A nova estrutura também vai beneficiar moradores do bairro Itacolomi, vizinho ao General Carneiro.

O novo posto de saúde promete oferecer atendimento mais digno e com melhores condições para a população. “O posto novinho tá chegando pra cuidar de vocês com dignidade e respeito. É Sabará avançando!”, afirmou o prefeito.

Ainda não há data divulgada para o início das obras, mas o anúncio já movimentou os moradores da região, que há anos aguardam melhorias no atendimento básico de saúde. "Ter um posto novinho no bairro vai facilitar muito a vida de todo mundo. A gente fica feliz de ver que o cuidado com a saúde tá chegando mais perto", destacou um morador.