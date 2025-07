"Nova Marília Mendonça", Bruna Lipiani enlouquece Sabará

O aniversário de Sabará teve clima de festa sertaneja com o show de Bruna Lipiani neste fim de semana. A apresentação reuniu uma multidão A apresentação, que reuniu uma multidão na cidade, foi marcada por música, dança e um momento inusitado: o prefeito Sargento Rodolfo entrou no clima de festa e subiu ao palco para dançar ao lado da artista.

Com apenas 26 anos, Bruna é um dos nomes em ascensão no sertanejo e vem ganhando cada vez mais espaço em Minas Gerais. Durante o show, o público cantou junto os sucessos da cantora. “Bruna Lipiani é a nova Marília Mendonça. Além de um 'vozerão' e carisma, ela agita muito o público”, resumiu o consultor Eduardo HeMan.

O camarim dela foi o mais procurado da programação de aniversário, segundo a organização do evento. "A Bruna conquistou Sabará com a voz e com o coração. Quando vi, já estava no palco dançando com ela! Foi uma noite leve, alegre, do jeito que a gente queria para celebrar o aniversário da cidade", afirmou o prefeito.