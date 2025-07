IFMG Sabará abre inscrições para cursos gratuitos; confira

Com trajetória nas principais redações de Belo Horizonte, como TV Band Minas e Portal BHAZ, além de experiência em assessoria política, Amanda Serrano colabora com o projeto de Cidades do jornal Estado de Minas, onde também já atuou no caderno de saúde Be

O IFMG - Campus Sabará está com inscrições abertas para a nova edição do Programa Sabará, que oferece cursos gratuitos nas áreas de programação, robótica e inglês. A iniciativa é voltada para estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental de Sabará e região.

Além de reforçar o aprendizado em áreas essenciais para o mercado de trabalho do futuro, o programa também conta com uma modalidade exclusiva para meninas negras e pardas, com o intuito de promover a inclusão e a representatividade na tecnologia.

As aulas serão presenciais, realizadas no IFMG Sabará, e ministradas por professores qualificados. As inscrições vão até o dia 20 de julho e devem ser feitas através deste link. O resultado final será divulgado no dia 25 de julho.

Conheça as modalidades oferecidas pelo Programa Sabará 2025:

Programa Sabará + Inglês:

Este curso combina o aprendizado de programação e robótica com aulas de inglês, preparando os estudantes para um mundo cada vez mais globalizado e tecnológico.

Dias das aulas: Sábados.

Programa Sabará:

Focado em programação e robótica, este curso imerge os alunos nos fundamentos da lógica de programação e na criação de projetos robóticos, estimulando o pensamento computacional e a inovação.

Dias das aulas: Quartas-feiras.

Programa Sabará Equidade Racial:

Uma iniciativa dedicada à promoção da equidade e inclusão, este curso de programação e robótica é exclusivo para meninas negras e pardas. O objetivo é incentivar a participação feminina e a representatividade em áreas da tecnologia.

Dias das aulas: Sábados.

Mais informações e novidades sobre o programa estão disponíveis no Instagram oficial: @programasabara.