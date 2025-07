Sábado tem samba e feirinha na Praça Santa Rita, em Sabará

Com trajetória nas principais redações de Belo Horizonte, como TV Band Minas e Portal BHAZ, além de experiência em assessoria política, Amanda Serrano colabora com o projeto de Cidades do jornal Estado de Minas, onde também já atuou no caderno de saúde Be

A Praça Santa Rita, no bairro Centro, em Sabará, será palco de mais uma edição da Feirinha, neste sábado (5). A programação começa às 11h e segue até as 14h, com muita música e produtos artesanais.

Além das barracas e quitandas, o evento terá uma apresentação de roda de samba para animar o público. A Feirinha conta com o apoio da Prefeitura de Sabará e já se tornou um ponto de encontro para quem gosta de música, cultura e gastronomia local.

E para melhorar, à noite a programação continua com as atrações do aniversário de Sabará. Shows e atividades especiais estão previstos para celebrar a data e reunir toda a comunidade.

Clique aqui para ver a programação do aniversário completa.