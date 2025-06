Mumuzinho é a 4ª atração confirmada para o aniversário de Sabará

O cantor de pagode Mumuzinho foi a quarta atração confirmada para celebrar o aniversário de Sabará. A informação foi divulgada nas redes sociais do prefeito Sargento Rodolfo.

Ao longo do próximo mês, a cidade vai receber uma programação de shows em comemoração ao dia 17 de julho.

A primeira atração confirmada é a dupla sertaneja Alan e Alex, que sobe ao palco em 5 de julho. No dia 12, é a vez da cantora Gabi Martins animar o público. Já no dia 16, Mumuzinho promete agitar a cidade com muito samba e pagode. E Bruna Lipiani comanda a festa na sexta-feira, 18 de julho.