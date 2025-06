Sabará realiza 1ª Conferência das Cidades com inscrições abertas

A população de Sabará terá a oportunidade de participar ativamente das discussões sobre o futuro da cidade. Nesta quinta-feira (26), será realizada a 1ª Conferência Municipal das Cidades, promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. O evento acontece no Teatro Municipal, no Centro, das 8h às 17h, com entrada gratuita, mediante inscrição prévia pelo Sympla.

A conferência será um espaço aberto para que moradores, especialistas e autoridades debatam juntos os desafios urbanos de Sabará, como mobilidade, habitação, meio ambiente e desenvolvimento sustentável.

Para o secretário de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Thiago Alves, o encontro é um marco para a cidade. “Será um espaço democrático onde a população de Sabará poderá contribuir diretamente com propostas e ideias que vão orientar o nosso planejamento urbano. Queremos que o cidadão seja protagonista nesse processo de transformação”, afirmou.

O que vai rolar

Ao longo do dia, os participantes poderão acompanhar palestras com especialistas e gestores sobre temas fundamentais para o município: