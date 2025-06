Corpo de homem é encontrado em córrego de Sabará

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado dentro de um córrego com água de esgoto, no bairro Jardim Castanheira, em Sabará. A informação foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros nesta sexta-feira (20).

A corporação foi acionada na tarde de quinta-feira (19) para ajudar a Polícia Militar de Minas gerais na recuperação do corpo. A vítima foi localizada às margens do córrego, em um local de difícil acesso, próximo à divisa da cidade com Belo Horizonte.

A Polícia Civil de Minas Gerais também foi acionada e investiga o caso.