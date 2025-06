Sabará convida a população para manter viva a tradição do Corpus Christi

Com trajetória nas principais redações de Belo Horizonte, como TV Band Minas e Portal BHAZ, além de experiência em assessoria política, Amanda Serrano colabora com o projeto de Cidades do jornal Estado de Minas, onde também já atuou no caderno de saúde Be

As ruas de Sabará se transformam em verdadeiros corredores de arte e fé durante o Corpus Christi, e, em 2025, não será diferente. Com a mobilização da comunidade e o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, a cidade histórica se prepara para mais uma edição da tradicional confecção de tapetes de serragem, que ocorre nesta quarta-feira (18), véspera do feriado.

O convite é aberto: qualquer pessoa pode participar da montagem dos tapetes, sem necessidade de inscrição. O ponto de encontro será o Solar do Padre Correia, no Centro Histórico, na rua Dom Pedro II, nº 200, a partir das 9h, onde os voluntários receberão as orientações. As atividades se espalham também pela rua Comendador Viana, a partir das 18h, e pelas imediações da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, onde o trabalho segue madrugada adentro até a manhã do feriado.

A tradição, que chegou ao Brasil durante o período colonial, encontrou em Sabará um terreno fértil para florescer. Os tapetes, feitos com serragem colorida e materiais naturais, são desenhados com símbolos religiosos e expressões artísticas que encantam moradores e visitantes.