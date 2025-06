Campanha do agasalho 2025: veja pontos de doações em Sabará

Com a chegada do inverno, a solidariedade ganha ainda mais importância. Pensando nisto, a Prefeitura de Sabará, por meio da Secretaria de Defesa Civil e parceiros, dá início à Campanha do Agasalho 2025, com o tema “Compartilhe calor e aqueça um coração!”. A ação convida a população a doar roupas e itens de inverno em bom estado até o dia 30 de julho.

O objetivo é arrecadar agasalhos, calçados, cachecóis, luvas, mantas, toucas e cobertores para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade durante os meses mais frios do ano.

Confira os pontos de arrecadação:

Centro Administrativo da Prefeitura de Sabará – Defesa Civil

Rua Marquês de Sapucaí, 317 – Centro Sede da Guarda Municipal / 5º Pelotão do Corpo de Bombeiros

Avenida Expedicionário Romeu Jerônimo Dantas, S/N° – Caieira 61º Batalhão de Polícia Militar

Praça Getúlio Vargas, 14 – Centro 282ª Cia do 61º BPM

Rua Mariana, 3001 – General Carneiro

Famílias ou instituições que desejarem receber os itens arrecadados deverão preencher o formulário por meio do seguinte link: Clique aqui.